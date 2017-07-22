В США голосуватимуть за законопроект, що не дозволить Трампу зняти санкції з РФ

Субота, 22 липня 2017, 18:14

Палата представників США має намір голосувати наступного тижня за законопроект, який обмежує здатність адміністрації президента США Дональда Трампа скасувати санкції проти Росії.

Про це повідомляє The Hill.

Голосування заплановано на вівторок, 25 липня.

За даними видання, Білий дім закликав законодавців пом'якшити положення, що обмежують його здатність скасувати санкції.

Проте очікується, що закон буде направлено Трампу на підпис без внесення змін.

Раніше повідомлялося, що члени Демократичної партії представили в Палаті представників конгресу США нову версію законопроекту про санкції проти Росії й Ірану.

Як повідомлялося раніше, у Білому домі в цілому підтримують законопроект щодо нових санкцій проти Росії та Ірану, втім критикують ту частину, яка стосується обмеження повноважень президента США.

Нагадаємо, Сенат США 15 червня майже одноголосно затвердив нові санкції проти Росії у зв’язку з її втручанням у президентську кампанію в США, одночасно обмеживши право президента США в питанні накладення або скасування санкцій.

Щоб закон набув чинності, його ще має схвалити Палата представників Конгресу США, а потім підписати президент Дональд Трамп.