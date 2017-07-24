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У Кабулі внаслідок вибуху загинули 24 людини, понад 40 поранено

Понеділок, 24 липня 2017, 08:05
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У столиці Афганістану в результаті вибуху начиненого вибухівкою автомобіля загинуло щонайменше 24 особи.

Про це повідомляє Al Jazeera.

За словами афганської поліції, внаслідок замінованого автомобіля в Кабулі загинули щонайменше 24 людини, ще понад 40 осіб поранено.

Напад було скоєно приблизно в 7 годин ранку (за місцевим часом) поблизу будинку афганського політика, хазарейського лідера Мухаммеда Могакка.

За словами представника поліції Наджіба Даніша, ціль атаки наразі незрозуміла.

Кореспондентка Al Jazeera повідомила, що хазарейці (іраномовні шиїти тюркського і монгольського походження, що населяють центральний Афганістан - Ред.) відклали демонстрацію, заплановану на понеділок, у зв'язку із терактом.

Спільнота планувала вшанувати пам'ять про 84 загиблих внаслідок теракту, який було скоєно рік тому 23 липня.

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