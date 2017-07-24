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Союзники "Аль-Каїди" взяли під контроль сирійське місто Ідліб

Понеділок, 24 липня 2017, 08:38
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Бойовики угруповання "Хаят Тахрір аль-Шам", яке пов'язане з "Аль-Каїдою", взяли під контроль місто Ідліб, після того, як його покинули повстанці угруповання "Ахрар аль-Шам".

Про це повідомляє Al Jazeera.

Водночас, за даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, в Ідлібі від вибуху замінованого автомобіля загинули 11 людей.

Повідомляється, що збройна група "Хаят Тахрір аль-Шам", куди входять колишні члени "Аль-Каїди", погодилася про припинення вогню в п'ятницю з повстанцями "Ахрар аль-Шам".

"Повстанці "Ахрар аль-Шам" вийшли з міста Ідліб, яке зараз перебуває під контролем "Хаят Тахрір аль-Шам", - сказав глава Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини Рамі Абдель Рахман.

За його словами, угруповання встановило контрольно-пропускні пункти на північному заході міста.

Повідомляється, що бойовики угруповання "Хаят Тахрір аль-Шам" вже захопили понад 31 місто та село у провінції Ідліб протягом останніх двох днів.

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