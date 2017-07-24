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Зять Трампа розповів про чотири контакти з росіянами

Понеділок, 24 липня 2017, 13:49
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Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер підтвердив чотири контакти з росіянами під час президентської виборчої кампанії 2016 року та після її закінчення.

Про це ідеться у заяві Кушнера напередодні його свідчень перед комітетом з розвідки Сенату, повідомляє CNN.   

Комітет з розвідки Сенату США розслідує втручання Росії у виборчу кампанію 2016 року. 24 липня Кушнер надасть свідчення за зачиненими дверима.

На 11-ти сторінках свого звіту Кушнер розкриває подробиці контактів з росіянами минулого року.

Кушнер заявив, що не вступав у змову з жодним іноземним урядом, аби допомогти Трампу виграти вибори. Він підтвердив чотири контакти з росіянами в ході виборчої кампанії. Зокрема, дві зустрічі з послом Росії у Вашингтоні, зустріч з главою російського державного банку та зустріч з російською юристкою.

Зять Трампа переконує, що на цих зустрічах не обговорював "нічого неналежного".

"Я не вступав у змову і не знаю більше нікого в кампанії, хто б вступив у змову з іноземним урядом. У мене не було неналежних контактів. Я не покладався на російські засоби для фінансування моєї діяльності у приватному секторі", - заявив Кушнер.

Кушнер переконує, що не пам’ятає про жодні інші телефонні розмови з російським послом, про які раніше повідомляли американські ЗМІ.  "У той час я провів тисячі телефонних розмов і не пригадую якихось розмов з послом Кисляком", - заявив зять американського президента. 

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