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Поліція Швейцарії заперечує терористичний характер нападу з бензопилою

Понеділок, 24 липня 2017, 15:44
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Поліція Швейцарії стверджує, що напад з бензопилою у місті Шафгаузен не мав терористичного підґрунтя.

Про це повідомляє Reuters.

"Про теракт у цьому випадку не йдеться" - повідомили в поліції.

Як повідомляється, правоохоронці вже ідентифікували нападника, однак його ім’я поки невідоме. Поліція навела опис нападника і просить громадян про допомогу у зборі інформації про нього.

Поліція підтвердила, що озброєний бензопилою чоловік поранив кількох людей, двоє з них отримали важкі поранення. Постраждалі доставлені в лікарню.

Шаффхаузен з населенням 36 тисяч осіб є столицею однойменного швейцарського кантону. На швейцарському північному кордоні він з трьох сторін оточений Німеччиною.

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