Макрон опублікував відео початку переговорів "нормандської четвірки"

Понеділок, 24 липня 2017, 18:22

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Президент Франції Еммануель Макрон опублікував відео початку телефонних переговорів "нормандської четвірки", які відбулися у понеділок, 24 липня.

Відео розміщене у Twitter президента Франції.

На відео Макрон сидить у присутності своїх помічників та перекладача. Коли зв’язок з Ангелою Меркель, Петром Порошенком та Володимиром Путіном налагоджено, Макрон каже, що "чекав на цю розмову".

Також чути, як Ангела Меркель вітає участь президента Франції у розмові "нормандської четвірки". Це вперше з часу обрання президентом він приєднався до переговорів у "нормандському форматі". Інші лідери також приєднуються до привітань.

Макрон вже обговорював українське питання під час особистої зустрічі з Ангелою Меркель та Володимиром Путіним. Розмова відбулась на полях саміту G20. Але тоді відсутнім був Петро Порошенко.

"Прямий діалог для конкретних дій. Динамічне підтвердження спільної роботи Берліна, Парижа, Москви та Києва щодо української кризи", - так прокоментував розмову Макрон.

Dialogue direct pour actions concrètes. Dynamique réaffirmée du travail conjoint de Berlin, Paris, Moscou et Kiev sur la crise ukrainienne. pic.twitter.com/vbhfNZj6wL — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 липня 2017 р.

Як раніше повідомлялось, розмова тривала впродовж двох годин.

Нагадаємо, під час телефонної розмови "нормандської четвірки" канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон наголосили, що вважають неприпустимим будь-які заяви, які підривають територіальну цілісність України.