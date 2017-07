Посли ЄС обговорять розширення санкцій проти РФ через скандал із Siemens

Посли країн Європейського союзу 26 липня у Брюсселі обговорять розширення санкційного списку проти РФ через скандал із турбінами Siemens.

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Посли країн Євросоюзу обговорять, чи слід додати 4 осіб до російського санкційного списку через скандал з вітровими турбінами в Криму", - написав Йозвяк.

