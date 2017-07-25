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Посли ЄС обговорять розширення санкцій проти РФ через скандал із Siemens

Вівторок, 25 липня 2017, 09:18
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Посли країн Європейського союзу 26 липня у Брюсселі обговорять розширення санкційного списку проти РФ через скандал із турбінами Siemens.

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Посли країн Євросоюзу обговорять, чи слід додати 4 осіб до російського санкційного списку через скандал з вітровими турбінами в Криму", - написав Йозвяк.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters повідомило, що Німеччина закликає Євросоюз додати ще чотирьох російських громадян і компаній до санкційного списку через турбіни Siemens.

Один із європейських високопосадовців заявив, що до списку можуть включити російських чиновників Міністерства енергетики та російську компанію, яка перевезла турбіни.

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