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Президент Польщі підписав один з трьох спірних законів про судоустрій

Вівторок, 25 липня 2017, 10:46
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Президент Польщі Анджей Дуда підписав один із трьох законів, прийнятих парламентом Польщі в рамках суперечливої судової реформи, ініційованої урядом.

Цю інформацію підтвердили у канцелярії глави держави, повідомляє Wyborcza.

Дуда підписав закон про суди загальної юрисдикції. Документ передбачає надання міністру юстиції, який одночасно обіймає пост генерального прокурора, більше повноважень та впливу на суди загальної юрисдикції. 

Нагадаємо, 24 липня Дуда заявив, що накладе вето на суперечливі закони про Верховний суд і Національну раду суддів, ухвалені минулого тижня Сенатом в рамках судової реформи.

Польський прем’єр Беата Шидло після цього сказала, що уряд Польщі має намір продовжити реформування судової системи, незважаючи на вето Дуди.

Минулого тижня віце-президент Європейської комісії Франс Тіммерманс закликав Польщу відкласти проведення судової реформи, в іншому разі на Варшаву чекає дисциплінарне покарання.

За його словами, реформа судочинства матиме "дуже значний негативний вплив" на незалежність судів.

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