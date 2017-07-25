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Ердоган заявив про підписання з РФ угоди про поставки комплексів С-400

Вівторок, 25 липня 2017, 16:17
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про підписання з Росією угоди про купівлю ракетних комплексів С-400.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

"Ми здійснили кроки щодо цього питання з Росією. Укладені угоди. З божою допомогою, ми побачимо ракети С-400 в нашій країні та будемо спільно їх виготовляти", - сказав Ердоган у ході виступу в парламенті у вівторок, 25 липня.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що Туреччина погодилася заплатити $2,5 мільярда за придбання російської системи протиракетної оборони С-400.

Попередня угода передбачає, що Туреччина отримає дві батареї С-400 від Росії протягом наступного року, а потім випустить ще дві в Туреччині.

Туреччина раніше досягла домовленості про купівлю системи протиракетної оборони в Китаї, але змушена була відмовитися від неї через незадоволення НАТО.

ЗРК С-400 "Тріумф" призначений для ураження на дальній та середній дистанції всіх сучасних і перспективних засобів повітряного нападу, включаючи стратегічні бомбардувальники, тактичні балістичні і крилаті ракети, гіперзвукові мети.

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