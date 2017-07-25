В Страсбурзі натякнули, що за дії "Л/ДНР" треба позиватися до Росії

Вівторок, 25 липня 2017, 19:01

В першому рішенні Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) за скаргою, яка пов’язана із втратою Києвом контролю над територією ОРДЛО, міститься згадка на можливість позиватися в Страсбурзі до Росії через події на Донбасі.

Відповідне посилання включене до мотиваційної частини резонансного рішення Суду, повідомляє "Європейська правда".

Блок за назвою "оцінка Суду" починається параграфом, в якому ЄСПЛ наводить приклад зі своєї практики, який стосується невизнаного Придністров’я – в ньому позивач довів відповідальність російської влади за порушення прав людини самопроголошеною придністровською "владою".

В ЄСПЛ зазначили, що у "луганській справі" позивач сам звузив можливість свого виграшу, оскільки оскаржував дії лише України, проігнорувавши причетність Росії.

"Сфери вивчення справи Судом обмежена тим фактом, що скарга подана лише проти України, на відміну, приміром, від справи Ілашку проти Молдови та Росії (прим: йдеться про скаргу щодо Придністров’я, у якій ЄСПЛ визнав Росію винною та відповідальною за всі дії придністровської влади), а також тим, що заявник не скаржився на порушення його прав через недостатню співпрацю між Україною та іншою Високою договірною стороною (тобто Російською Федерацію, яка є підписантом Європейської конвенції з прав людини)", - йдеться у згаданому параграфі рішення суду.

Рішення ЄСПЛ, включно з цією фразою, було підтримане суддями одноголосно.

Ці формулювання дають підстави стверджувати, що у скаргах, пов’язаних з діяльністю "Л/ДНР", Європейський суд з прав людини готовий до розгляду звинувачень проти Росії.

Раніше повідомлялося, що у вівторок Україна виграла в ЄСПЛ першу справу, пов’язану з втратою контролю над Луганськом.

Розглядаючи скаргу ув’язненого, який постраждав через те що матеріали його справи лишилися в Луганську, судді Європейського суду з прав людини одноголосно визнали, що Україна не відповідальна за наслідки втрати контролю держави над частиною території Луганської області.