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До кордонів Латвії наблизився військовий літак РФ

Вівторок, 25 липня 2017, 20:14
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Літаки повітряної місії НАТО ідентифікували над Балтійським морем військово-транспортний літак РФ.

Про це у Твіттері повідомляють Національні збройні сили Латвії.

"25 липня літаки повітряної поліції ідентифікували над Балтійським морем неподалік від кордонів Латвії російський літак Ан-26" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо,  у 2016 році військові літаки і кораблі Росії наближалися до кордонів Латвії 209 разів, що на кілька десятків випадків менше, ніж роком раніше.

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