До кордонів Латвії наблизився військовий літак РФ

Вівторок, 25 липня 2017, 20:14

Літаки повітряної місії НАТО ідентифікували над Балтійським морем військово-транспортний літак РФ.

Про це у Твіттері повідомляють Національні збройні сили Латвії.

"25 липня літаки повітряної поліції ідентифікували над Балтійським морем неподалік від кордонів Латвії російський літак Ан-26" - йдеться у повідомленні.

25.07. patruļlidmašīnas virs Baltijas jūras neitr. ūdeņiem pie LV terit. jūras robežas identif. Krievijas BS lidm. An-26. — NBS (@Latvijas_armija) 25 липня 2017 р.

Нагадаємо, у 2016 році військові літаки і кораблі Росії наближалися до кордонів Латвії 209 разів, що на кілька десятків випадків менше, ніж роком раніше.