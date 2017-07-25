МЗС РФ заперечує заяви CNN про озброєння Росією "Талібану"

Вівторок, 25 липня 2017, 20:40

У російському МЗС заперечують заяви телеканалу CNN про озброєння Росією афганського "Талібану".

Про це офіційний представник зовнішньополітичного відомства Марія Захарова заявила в ефірі радіостанції "Говорить Москва", передає РИА "Новости".

"Ми неодноразово заявляли про те, що в американських ЗМІ розгорнуто кампанію з дезінформації на тему нібито озброєння Росією "Талібану" в Афганістані і так далі. CNN в цій грі відповідних американських структур - надійний інструмент пропаганди", - сказала вона.

CNN у вівторок опублікував відео бойовиків "Талібану", озброєних автоматами Калашникова, снайперськими гвинтівками і важкими кулеметами без розпізнавальних знаків.

"Генерали США вперше висунули припущення про те, що російський уряд намагався озброїти афганських бойовиків, ще в квітні, але отримати відео підтвердження з поля бою було непросто", - зазначає CNN.

На одному з відео, знятому поблизу Кабула, таліби демонструють зброю, яку, за їхніми словами, вони отримали через північну провінцію Кундуз. Представник групи заявив, що його група отримала автомати через таджицький кордон і що вони надійшли з Росії.