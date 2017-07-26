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Законопроект щодо посилення санкцій США проти РФ: деталі документа

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Законопроект щодо посилення санкцій США проти РФ: деталі документа

Середа, 26 липня 2017, 09:21
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У законопроекті "Протидія супротивникам Америки через санкції", який був прийнятий Палатою представників США, важливе місце відведене підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також посиленню санкцій проти РФ. 

Про це йдеться у повідомленні посольства України в США.

Законопроектом чітко визначено, що політикою Сполучених Штатів є підтримка уряду України у відновленні суверенітету та територіальної цілісності і засудження та протидія всім дестабілізуючим зусиллям уряду РФ в Україні.

Крім того, США підтверджують невизнання незаконної анексії Криму урядом РФ чи відторгнення будь-якої частини території України з використанням військової сили.

Документ також передбачає надання допомоги з реформування енергетичного сектору України та зменшення залежності від російських енергетичних ресурсів і продовження протидії реалізації проекту газопроводу "Північний потік-2".

Документ також законодавчо закріплює чинні санкції проти Росії, створює механізм обов’язкового погодження з Конгресом США можливого рішення президента США з послаблення антиросійських санкцій.

Він передбачає можливість запровадження санкцій проти державних підприємств РФ, що здійснюють операції у металургійній та гірничо-видобувній галузях, та на залізничному транспорті; посилює антиросійські секторальні санкції щодо фінансового сектору РФ та російської енергетики.

Також передбачено запровадження санкцій у зв’язку з діяльністю уряду РФ у напрямку підриву кібернетичної безпеки; по відношенню до осіб, що відповідальні за порушення прав людини на окупованій РФ території, діють в інтересах оборонного та розвідувального секторів уряду РФ, значною мірою сприяли спроможностям РФ з проведення приватизації державних активів, а також по відношенню до іноземних фізичних та юридичних осіб, що сприяли посиленню оборонних спроможностей уряду Сирії.

Законопроектом надається право президенту США у координації з союзниками Сполучених Штатів запровадити санкції проти фізичних та юридичних осіб, що сприяють розвитку та обслуговуванню російських експортних нафто- та газопроводів.

Проект закону передбачає створення "Фонду для протидії російському впливу" та виділяє до його бюджету $250 млн. на 2018-2019 фінансові роки. На реалізацію ініціатив з підтримки енергетичної безпеки України передбачається виділення $30 млн.

Підтримана Палатою представників законодавча ініціатива перед набуттям чинності має бути схвалена Сенатом та підписана президентом США.

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