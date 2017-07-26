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З півдня Франції евакуювали 10 тисяч осіб через нові лісові пожежі

Середа, 26 липня 2017, 09:32
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З півдня Франції евакуювали щонайменше 10 000 осіб після того, як спалахнули нові лісові пожежі.

Про це повідомляє AFP з посиланням на заяву уряду.

Нові пожежі спалахнули на наступний день після того, як Франція звернулася до ЄС з проханням допомогти в боротьбі з пожежами, які охопили сухий південь країни, зокрема поблизу популярного курорту Сен-Тропе.

 Фото AFP
 Фото AFP
Фото AFP 

"Через збільшення пожеж було евакуйовано принаймні 10 тисяч осіб. Це територія, де вдвічі чи втричі збільшується кількість населення влітку", - заявив офіцер пожежної служби поблизу Борм-ле-Мімоза на узбережжі Середземного моря.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз допоможе Франції боротися з лісовими пожежами на півдні країни і на Корсиці.

Як повідомлялося, на південному сході Франції з понеділка вирують масштабні пожежі. Вони охопили території острова Корсика та департаменту Приморські Альпи, де знаходяться відомі курорти Ніцца та Сен-Тропе.

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