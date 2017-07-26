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Російські пранкери видавали себе за Гройсмана у розмові з міністром енергетики США

Середа, 26 липня 2017, 10:52
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Російські пранкери розіграли міністра енергетики США Ріка Перрі, зателефонувавши йому від імені прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Про це повідомляє Bloomberg.

Під час 22-хвилинної розмови російські пранкери Володимир Кузнєцов та Олексій Столяров встигли обговорити з Рікком Перрі проблему кібератак та питання прориву з біопаливом.

Повідомляється, що вони зателефонували Перрі на минулому тижні, всього через кілька тижнів після того, як він зустрівся з президентом України Петром Порошенком та його делегацією.

У розмові вони довели до відома Перрі інформацію про нове паливо, виготовлене з алкоголю та органічного добрива (гною), та обговорили рішення президента США Дональда Трампа про вихід з Паризької кліматичної угоди.

Крім того, пранкери поцікавилися, чи зможе Україна отримати угоду зі знижкою на експорт вугілля з США.

"Можливо. Переговори завжди можливі", - сказав їм Перрі.

Під час розмови Перрі також заявив, що адміністрація Трамп виступає проти газопроводу "Північний потік 2" через Балтійське море до Німеччини та підтримує санкції проти Росії.

Bloomberg зазначає, що наразі незрозуміло, як пранкерам вдалося зв'язатися із Перрі, адже дзвінки між американськими міністрами та іноземними посадовими особами, як правило, перевіряються.

У міністерстві енергетики США підтвердили, що відбувся фальшивий телефонний дзвінок.

"Секретар Перрі став останньою ціллю двох російських пранкерів", - заявили у прес-службі.

Як відомо, ті ж самі пранкери раніше розіграли американського сенатора Джона Маккейна та співака Елтона Джона.

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