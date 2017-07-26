Єврокомісія стурбована новими санкціями США і готова захищати інтереси ЄС

Середа, 26 липня 2017, 14:46

Єврокомісія висловила стурбованість у зв’язку з новими санкціями США проти РФ і їх негативними наслідками для ЄС.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Зазначається, що американський законопроект про санкції був темою презентації президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера і віце-президента Юркі Катайнена і обговорювався на колегії комісарів у середу.

"Єврокомісари висловили стурбованість можливим негативним впливом закону на енергетичну незалежність ЄС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що хоча низка зауважень ЄС були враховані, все ж закон може призвести і до негативних наслідків.

"Хоча комісари підкреслили важливість режиму санкцій проти Росії та його суворої реалізації, вони висловили стурбованість можливими негативними політичними наслідками законопроекту", - заявили у ЄК.

"ЄС повністю налаштований на режим санкцій в Росії, однак єдність G7 щодо санкцій і тісна координація між союзниками є основою для забезпечення повного здійснення Мінських угод. Законопроект США може мати непередбачені однобічні наслідки, які впливають на інтереси енергетичної безпеки ЄС", - заявив Жан-Клод Юнкер.

"Тому сьогодні Комісія зробила висновок, що якщо наші занепокоєння будуть недостатньо враховані, ми будемо готові належним чином відреагувати вже в найближчі дні. "Америка в першу чергу" не може означати, що інтереси Європи – в останню чергу", - наголосив президент Єврокомісії.

Нагадаємо, Палата представників США ухвалила законопроект "Протидія супротивникам Америки через санкції", в якому важливе місце відведене підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також посиленню санкцій проти РФ.

Законодавча ініціатива перед набуттям чинності має бути схвалена Сенатом та підписана президентом США.

Про подробиці нових санкцій читайте у матеріалі "ЄвроПравди": "Деталі нових санкцій проти Росії: що змінив Конгрес у законі про покарання ворогів США".