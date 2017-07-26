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МЗС Молдови викликало російського посла через плани РФ у Придністров’ї

Середа, 26 липня 2017, 16:02
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Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції викликало посла Росії в Молдові Фаріта Мухаметшина, щоб обговорити заходи, присвячені 25-річчю миротворчої місії в Придністров'ї.

Про це повідомляє видання NewsMaker з посиланням на прес-службу відомства.

Заходи заплановані 29 липня у Бендерах. Дипломату нагадали, що участь російських чиновників і артистів у таких заходах може завдати шкоди відносинам Молдови та Росії.

"Кишинів бажає зберегти дружні, довірливі та шанобливі стосунки. Одностороння організація святкування цієї дати за участю російської делегації нерозсудлива", - підкреслили в міністерстві.

Також міністерство підкреслює, що молдовська влада неодноразово пропонували змінити формат миротворчої місії на Дністрі, яка давно виконала всі поставлені цілі, запропонувавши натомість цивільну місію.

У заходах, присвячених 25-річчю миротворчої місії має намір взяти участь президент Молдови Ігор Додон. Він зустрінеться з віце-прем'єром Росії Дмитром Рогозіним і лідером Придністров'я Вадимом Красносельським.

Нагадаємо, 21 липня парламент Молдови прийняв заяву про необхідність виведення російських військ з Придністров'я. 

Президент Ігор Додон назвав дії правлячої коаліції черговою провокацією щодо Росії напередодні візиту в Молдову віце-прем'єра РФ Дмитра Рогозіна. Російського чиновника Молдова відмовилась пускати у свій повітряний простір

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