У комітеті з розвідки Сенату задоволені свідченнями зятя Трампа щодо зв’язків з РФ

Середа, 26 липня 2017, 18:27

Республіканці, які допитували Джареда Кушнера протягом більше трьох годин в комітеті з розвідки Сенату у справі зв’язків з Росією, заявили, що зять і радник президента був відвертим і відкритим до співпраці.

Про це повідомляє Politico.

"Його відповіді були швидкими і вичерпними. Він задовольнив усі мої запитання ", - заявив республіканець Майк Конавей, який очолює розслідування комітету з розвідки про втручання Росії у вибори 2016 року.

Член комітету від демократів Адам Шифф назвав зустріч з Кушнером продуктивною і всеохопною.

"Ми цінуємо його добровільну готовність прийти і свідчити", сказав Шифф.

Нагадаємо, 24 липня під час слухань у сенаті зять президента США Дональда Трампа та старший радник Білого дому Джаред Кушнер публічно заперечив, що під час виборів вступав у змову з Росією.