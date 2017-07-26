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У комітеті з розвідки Сенату задоволені свідченнями зятя Трампа щодо зв’язків з РФ

Середа, 26 липня 2017, 18:27
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Республіканці, які допитували Джареда Кушнера протягом більше трьох годин в комітеті з розвідки Сенату у справі зв’язків з  Росією, заявили, що зять і радник президента був відвертим і відкритим до співпраці.

Про це повідомляє Politico.

"Його відповіді були швидкими і вичерпними. Він задовольнив усі мої запитання ", - заявив республіканець Майк Конавей, який очолює розслідування комітету з розвідки про втручання Росії у вибори 2016 року.

Член комітету від демократів Адам Шифф назвав зустріч з Кушнером продуктивною і всеохопною.

"Ми цінуємо його добровільну готовність прийти і свідчити", сказав Шифф.

Нагадаємо, 24 липня під час слухань у сенаті зять президента США Дональда Трампа та старший радник Білого дому Джаред Кушнер публічно заперечив, що під час виборів вступав у змову з Росією.

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