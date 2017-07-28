Японія приєдналася до США у введенні нових санкцій проти КНДР

П'ятниця, 28 липня 2017, 08:22

Японія введе додаткові санкції проти Північної Кореї через її ядерні та ракетні програми.

Про це заявив міністр закордонних справ Японії Фуміо Кисида в п'ятницю, повідомляє Reuters.

Міністр заявив про плани Японії ввести додаткові санкції через кілька годин після того, як Сенат США проголосував за нові санкції проти КНДР.

"Враховуючи те, що ми не можемо очікувати конструктивного діалогу, тиск на них має важливе значення", - сказав він.

Повідомляється, що Японія планує заморозити активи п'яти груп, у тому числі двох із Китаю, а також дев'яти осіб.

Нагадаємо, 27 липня Сенат США схвалив широкомасштабний законопроект про введення нових санкцій проти РФ, Ірану та КНДР, який буде направлено на підпис американському президенту Дональду Трампу.