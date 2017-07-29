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Рогозін погрожує санкціями усім, хто не пустив його в Молдову

Субота, 29 липня 2017, 17:48
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Росія готує санкції проти осіб, які причетні до недопуску віце-прем’єра РФ Рогозіна у повітряний простір Румунії. Через це російський чиновник не зміг здійснити запланований візит в Молдову.

Про це Рогозін заявив в інтерв'ю на каналі "Россия 24", повідомляє "ТАСС".

"Відповідь буде, звичайно. Ми точно встановимо, хто стояв за цими рішеннями в Кишиневі, Бухаресті, Будапешті, Брюсселі. Ми встановимо особи, які приймали ці рішення. Наші санкції будуть вивірені і дуже адресні", - сказав він.

Нагадаємо, візит Рогозіна в Молдову було зірвано у п’ятницю, 28 липня. Румунія відмовилась пропускати у свій повітряний простір літак з віце-прем’єром РФ на борту.

Російський віце-прем'єр летів до Молдови на заходи у Придністров'ї на запрошення президента Ігоря Додона.

Уряд Молдови неодноразово закликав Москву відмовитись від участі в заходах, присвячених 25-річчю миротворчої операції в Придністров'ї. 

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