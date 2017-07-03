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У Гамбурзі сталися перші сутички між поліцією та демонстрантами перед самітом G20

Понеділок, 03 липня 2017, 09:05
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За кілька днів до відкриття саміту країн Великої двадцятки (G20) в Гамбурзі відбулися перші зіткнення між протестувальниками проти політики G20 та поліцією.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Ввечері в неділю, 2 липня, гамбурзька поліція перешкодила демонстрантам, які хотіли встановити наметове містечко на півострові Ентенвердер на березі річки Ельби.

 У поліції заявили, що демонстрація була дозволена, але організаторів заздалегідь попередили, що забороняють влаштовувати табір для ночівлі.

На місці демонстрації ввечері в неділю перебували близько 600 людей. Деякі з них почали встановлювати намети.

Правоохоронці завадили учасникам акції та прибрала одинадцять наметів.

Речник поліції стверджує, що демонстранти жбурляли в правоохоронців повітряні кульки, наповнені фарбою.

Поліцейські застосували проти кількох учасників акції перцевий спрей.

За даними поліції, одного протестувальника затримано. 

Нагадаємо, напередодні, за кілька днів до саміту G20, у Гамбурзі тисячі людей вийшли на першу велику демонстрацію.

Як відомо, 12-тий саміт G20 у Гамбурзі відбудеться 7 та 8 липня 2017 року. 

Раніше повідомлялося, що адміністрація Гамбурга ухвалила розпорядження, яке забороняє проведення демонстрацій в місті у дні проведення саміту G20.

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