У Гамбурзі сталися перші сутички між поліцією та демонстрантами перед самітом G20

За кілька днів до відкриття саміту країн Великої двадцятки (G20) в Гамбурзі відбулися перші зіткнення між протестувальниками проти політики G20 та поліцією.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Ввечері в неділю, 2 липня, гамбурзька поліція перешкодила демонстрантам, які хотіли встановити наметове містечко на півострові Ентенвердер на березі річки Ельби.
У поліції заявили, що демонстрація була дозволена, але організаторів заздалегідь попередили, що забороняють влаштовувати табір для ночівлі.
На місці демонстрації ввечері в неділю перебували близько 600 людей. Деякі з них почали встановлювати намети.
Правоохоронці завадили учасникам акції та прибрала одинадцять наметів.
Речник поліції стверджує, що демонстранти жбурляли в правоохоронців повітряні кульки, наповнені фарбою.
Поліцейські застосували проти кількох учасників акції перцевий спрей.
За даними поліції, одного протестувальника затримано.
Нагадаємо, напередодні, за кілька днів до саміту G20, у Гамбурзі тисячі людей вийшли на першу велику демонстрацію.
Як відомо, 12-тий саміт G20 у Гамбурзі відбудеться 7 та 8 липня 2017 року.
Раніше повідомлялося, що адміністрація Гамбурга ухвалила розпорядження, яке забороняє проведення демонстрацій в місті у дні проведення саміту G20.