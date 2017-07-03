Знайти
АКТУАЛЬНО

У Баварії загорівся автобус з туристами під час ДТП, 17 осіб зникли

У Гамбурзі сталися перші сутички між поліцією та демонстрантами перед самітом G20

У Франції внаслідок стрілянини біля мечеті поранено вісім осіб

У Гамбурзі тисячі людей вийшли на демонстрацію напередодні G20

Кількість загиблих внаслідок атаки смертника у Дамаску зросла до 19 осіб

У Манчестері судять британця, який воював в Україні на боці сепаратистів



Опитування: майже 60% американців не схвалюють роботу Трампа

Понеділок, 03 липня 2017, 12:23
Версія для друку Коментарі

Майже 60 відсотків американців не схвалюють роботу, яку проводить їхній президент Дональд Трамп.

Про це йдеться у результатах опитування Gallup.

Оцінка несхвалення досягла 57 відсотків, проте це трохи нижче, ніж коли в середині червня Трамп отримав 60% несхвалення громадян США.

Видання The Hill відзначає, що рейтинг несхвалення попередників Трампа - демократів Білла Клінтона та Барака Обами - ніколи не опускався до позначки в 60%, яку Трамп досяг 12 червня цього року.

А колишній президент США Джордж Буш досяг такого рейтингу несхвалення як Трамп після майже п'яти років роботи на посаді.

Раніше повідомлялося, що більше ніж три чверті світу не довіряють або мало довіряють лідерству президента США Дональда Трампа, коли мова йде про міжнародні справи.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
12:44
інфографіка
Індекс інвестиційної привабливості України став найвищим за шість років
12:43
Катарська криза: глава МЗС Німеччини летить до країн Перської затоки
12:23
Опитування: майже 60% американців не схвалюють роботу Трампа
12:14
Меркель офіційно почала передвиборчу кампанію перед виборами в Німеччині
12:10
Україна потребує летальної зброї для зменшення втрат у конфлікті з РФ - Климпуш-Цинцадзе
12:08
Квитки на "Інтерсіті" до Перемишля можна придбати онлайн
11:59
У Британії наслідок терактів загинули 3 395 осіб з 1970 року
11:41
В Італії 4 липня оберуть запобіжний захід затриманому українському військовому
11:24
Голова ПА НАТО закликав Україну посилити боротьбу з корупцією
11:19
Фото
У Сирії вперше випустили банкноти з портретом Башара Асада
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Наталя Іщенко, для Європейської правди

ЄС отримав територіальну суперечку: чому Хорватія не визнала рішення Гаазького суду

Рішення Гаазького суду мало поставити крапку в спорі, що триває вже 25 років, але замість цього дало старт суттєвому загостренню ситуації. На мапі Європи з’явилася нова точка напруги. Рішення суду лише розпалило територіальну суперечку двох членів ЄС: Хорватії та Словенії.

Олена Бабакова, для Європейської правди

Робота за безвізом та інші несподіванки: як Польща змінює ринок праці для українців

Польща наразі є єдиною країною Шенгенської зони і єдиною країною ЄС, законодавство якої передбачає, що українці, які перетнули кордон у рамках безвізового руху, також мають право на роботу. Тож тут маємо справді радикальні зміни...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  