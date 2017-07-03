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Путін, Макрон і Меркель на саміті G20 за робочим сніданком обговорять Україну

Понеділок, 03 липня 2017, 16:21
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Лідери Росії, Німеччини та Франції у рамках робочого сніданку "на полях" саміту "Великої двадцятки" в Гамбурзі обговорять врегулювання кризи на Сході України.

Про це повідомив помічник президента Росії Юрій Ушаков, повідомляє агентство "РИА Новости".

Зустріч Путіна, Макрона і Меркель пройде на другий день форуму, 8 липня, уточнив представник Кремля.

"В ході робочого сніданку обговорюватимуться проблеми "двадцятки", актуальні проблеми міжнародного порядку денного, зокрема акцент буде зроблено на врегулюванні навколо України", - сказав Ушаков.

Нагадаємо, зараз триває робота з підготовки телефонної розмови лідерів країн "нормандського формату" за участі глав України, Росії, Німеччини та Франції.

Президент Франції Еммануель Макрон раніше заявляв, що в рамках "нормандського формату" необхідно напрацювати нові передумови для врегулювання конфлікту на Донбасі.

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