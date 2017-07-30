У Грузії розпочалися багатонаціональні військові навчання НАТО

Неділя, 30 липня 2017, 15:47

У Грузії в неділю розпочалися двотижневі багатонаціональні військові навчання Noble Partner.

Про це повідомляє Reuters.

У навчаннях беруть участь близько 2800 військових з Грузії, США, Британії, Німеччини, Туреччини, України, Словенії і Вірменії.

Метою багатонаціональних навчань є посилення обороноздатності Грузії, підвищення сумісності з військовими підрозділами країн-членів і партнерів НАТО, формування і розвиток регіональних і єдиних партнерських можливостей.

Напередодні у Грузію прибула чергова партія американської військової техніки, яка бере участь в навчаннях.

"Ці навчання допоможуть Грузії наблизитися до стандартів НАТО і посилити стабільність всього регіону" - заявив прем’єр Грузії Георгій Квірікашвілі.

"Ці навчання не спрямовані проти якоїсь конкретно країни. Вони мають допомогти Грузії у посиленні її потенціалу для взаємодії у міжнародних операціях" - повідомив посол США Іан Келлі.

Це треті за рахунком навчання Noble Partner в Грузії.

Навчання розпочалися напередодні візиту у Грузію віце-президента США Майка Пенса.