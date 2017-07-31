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Пенс і Ратас обговорювали можливе розміщення систем Patriot в Естонії

Понеділок, 31 липня 2017, 09:02
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Віце-президент США Майк Пенс і прем’єр Естонії Юрі Ратас обговорювали можливість розміщення у країні ЗРК Patriot.

Про це повідомляє портал ERR.

За словами прем’єра Естонії, на зустрічі з віце-президентом США у Таллінні серед іншого обговорювалося розміщення в Естонії зенітно-ракетних систем Patriot, хоча про конкретну дату такого розміщення не йдеться.

"Про це говорили. Не було такої фрази, що з'явиться до такого-то дня, такої-то дати. Але я вважаю, що така співпраця в цьому регіоні між розташованими в ньому державами, - на морі, в повітрі і на суші - має важливе значення", - сказав Ратас.

Віце-президент США Майк Пенс прибув у неділю до Таллінна з дводенним візитом. Після цього відбудеться зустріч Пенса з президентами трьох країн Балтії - президентом Естонії Керсті Кальюлайд, президентом Латвії Раймондом Вейонісом і президентом Литви Далею Грибаускайте.

Після Естонії віце-президент США відвідає Грузію та Чорногорію.

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