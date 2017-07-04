Знайти
АКТУАЛЬНО

Глава МЗС Польщі: з Бандерою Україна не увійде до Європи

Обираючи між РФ та членством у ЄС, Сербія обирає ЄС - прем'єр-міністр

КНДР напередодні саміту G20 провела черговий запуск балістичної ракети

Держсекретар США Тіллерсон відвідає Україну 9 липня

Макрон закликав країни ЄС провести дебати щодо реформи блоку

ЄС запустить нову систему контролю в'їзду-виїзду на зовнішніх кордонах



Вибори у Німеччині: партія Меркель згадала Україну в передвиборній програмі

Вівторок, 04 липня 2017, 09:40
Версія для друку Коментарі

У передвиборній програмі партій Християнсько-демократичний союз (ХДС) канцлерки Ангели Меркель та баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС) під керівництвом Горста Зеегофера згадується й питання конфлікту в Україні.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Ідеться, зокрема, про ситуацію у контексті європейської безпеки.

Нині "територіальна цілісність України поставлена під питання через російську агресію", зазначається у передвиборній програмі ХДС/ХСС у розділі, де йдеться про Європу та безпеку.

Християнські демократи зазначили, що "європейці повинні послідовніше, ніж раніше, брати свою долю у власні руки". Політичні сили заявили про важливість "Європи, що спроможна захищати свої інтереси і брати на себе міжнародну відповідальність (…) що, у разі потреби, також може спільно себе захистити".

Як зазначається в оприлюдненому на сайті ХДС документі: "Ми повинні усвідомлювати нашу геостратегічну відповідальність за свободу й мир і допомагати у залагодженні конфліктів неподалік від нас. Тому ЄС залучений до врегулювання конфлікту між Росією та Україною", - наголосили у своїй програмі ХДС/ХСС, а також закликали Росію виконувати Мінські угоди.

Нагадаємо, напередодні, 3 липня, партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) на чолі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і баварський Християнсько-соціальний союз під керівництвом Горста Зеегофера схвалили спільну передвиборну програму для осінніх виборів до Бундестагу.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
10:57
Росія, Китай та Іран посилили шпигунську діяльність у ФРН - звіт спецслужб
10:39
Глава МЗС Польщі: з Бандерою Україна не увійде до Європи
10:39
16 країн-членів НАТО прийняли українських військовослужбовців на лікування
10:18
Лінкявічюс посперечався з журналісткою Russia Today через брехню щодо України
10:16
Обираючи між РФ та членством у ЄС, Сербія обирає ЄС - прем'єр-міністр
09:54
Туск не приїде до Польщі на слухання щодо Смоленської катастрофи
09:40
Вибори у Німеччині: партія Меркель згадала Україну в передвиборній програмі
09:23
У Франції внаслідок стрілянини загинула людина, ще шестеро поранено
09:00
КНДР після запуску ракети анонсувала "важливу" заяву на 4 липня
08:40
Трамп: Китай може посилити заходи проти КНДР та покінчити з цим безглуздям
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Віктор Савінок, для Європейської правди

Друзі України та вороги атомної енергетики: чи увійдуть "Зелені" до нової німецької коаліції

Свідчення політичної ваги "Союзу 90/Зелених" – історичне рішення Бундестагу про легалізацію одностатевих шлюбів. Адже ухвалення такого рішення було ключовою вимогою партії для участі у майбутній коаліції. Формування такої коаліції – вкрай бажаний сценарій для України.

Наталя Іщенко, для Європейської правди

ЄС отримав територіальну суперечку: чому Хорватія не визнала рішення Гаазького суду

Рішення Гаазького суду мало поставити крапку в спорі, що триває вже 25 років, але замість цього дало старт суттєвому загостренню ситуації. На мапі Європи з’явилася нова точка напруги. Рішення суду лише розпалило територіальну суперечку двох членів ЄС: Хорватії та Словенії.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  