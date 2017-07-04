Глава МЗС Польщі: з Бандерою Україна не увійде до Європи

Вівторок, 04 липня 2017, 10:39

Польща накладе вето на потенційний вступ України до Європейського союзу, якщо не будуть вирішені історичні питання та питання прав меншин.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський в інтерв’ю виданню wPolityce.

"Економічне співробітництво, на жаль, не виглядає добре. І найгірше, звичайно, історичні питання. Наше послання дуже чітке: з Бандерою ви до Європи не увійдете. Ми говоримо про це і голосно, і тихо. Ми не повторюватимемо помилок 1990-х років, коли були певні проблеми у відносинах з Німеччиною і Литвою. Я маю на увазі статус польської меншини в цих країнах. Вже маючи такий досвід, ми будемо твердо вимагати від України, щоб усі справи були залагоджені до того, як Київ стоятиме біля воріт Європи з проханням про членство", - сказав він.

Ващиковський зазначив, що в разі невирішення питань може виникнути ситуація на кшталт тієї, що існує у Греції та Македонії. Через незгоду Греції з назвою Македонії остання не може вступити до НАТО і розпочати переговори про членство в ЄС.

Міністр нагадав, що зараз готується візит польського президента Анджея Дуди до Києва, а минулого року у Варшаві були президент Петро Порошенко і низка українських міністрів, робота щодо вирішення спільних проблем триває.

Нагадаємо, голова керівної партії Польщі "Право і Справедливість" Ярослав Качинський раніше також заявляв, що глорифікація імені Степана Бандери в Україні може завадити євроінтеграційним прагненням України.

Качинський заявив про те, що майбутнє польсько-українських відносин "під питанням" через трактування в Україні власної історії, зокрема ролі УПА.