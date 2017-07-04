КНДР каже, що успішно протестувала міжконтинентальну балістичну ракету

Вівторок, 04 липня 2017, 11:45

Північна Корея заявила про успішний запуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), яка, за словами експерта, могла б досягти американського штату Аляска.

Про це повідомляє Reuters.

Запуск, про який повідомляють державні ЗМІ Північної Кореї, був здійснений 4 липня під контролем лідера країни Кім Чен Ина. Ракета полетіла приблизно 40 хвилин та впала у виключній економічній зоні Японії.

Повідомляється, що ракета пролетіла близько 930 кілометрів та досягла висоти 2 802 км.

"Тестовий запуск був проведений за максимально можливим кутом та не мав негативного впливу на сусідні країни", - сказано в заяві державних ЗМІ Північної Кореї.

Північна Корея заявляє, що її ракети тепер здатні вражати будь-які цілі у світі.

Президент Південної Кореї Мун Дже-Ін, який скликав засідання Ради Нацбезпеки, заявив, що ракета має діапазон проміжної дистанції, але військові також розглядають можливість, що це була міжконтинентальна балістична ракета.

Девід Врайт, співдиректор програми "Глобальна безпека" американської "Спілки занепокоєних вчених" заявив, що оцінка часу польоту та відстані дозволяють стверджувати, що ракета може бути запущена на "дуже високо розвиненій" траєкторії - понад 2800 км.

Він повідомив, що за стандартною траєкторією, одна така ракета може досягти максимального діапазону в приблизно 6700 км.

"Цього діапазону недостатньо, щоб досягти 48 штатів або великих островів Гаваїв, але достатньо досягти всієї Аляски", - сказав він.

Нагадаємо, за кілька днів до саміту G20 Північна Корея здійснила черговий запуск балістичної ракети зі свого західного регіону. 4 липня ракета полетіла приблизно 40 хвилин та впала у виключній економічній зоні Японії.

Зазначимо, що 4 липня у США відзначають День незалежності.

У своєму Twitter президент США Дональд Трамп прокоментував черговий запуск ракети КНДР, заявивши, що Китай може посилити заходи проти Пхеньяну, щоб "покінчити з цим безглуздям раз і назавжди".