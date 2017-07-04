Європарламент затвердив на посаду єврокомісара доповідача з українського безвізу

Вівторок, 04 липня 2017, 14:03

Європейський парламент затвердив кандидатуру Марії Габріель, яка виступала доповідачем з питань українського безвізу у Європарламенті, на посаду єврокомісара з питань цифрової економіки і цифрового суспільства.

Повідомлення про це розміщено на сайті Європейського парламенту.

За призначення Габріель проголосували 517 депутатів з 751, 77 проголосували проти, 89 утрималися.

Габріель стане новим членом Європейської комісії від Болгарії.

Посада єврокомісара від Болгарії була вакантною з того часу, як у січні цього року Крісталіна Георгієва перейшла на роботу у Світовий банк.

Єврокомісар з питань цифрової економіки та цифрового суспільства підтримуватиме впровадження стратегії єдиного цифрового ринку.