Європарламент проголосував за додаткові торговельні преференції для України

Вівторок, 04 липня 2017, 14:06

Європейський парламент у вівторок проголосував за надання Україні додаткових торгівельних преференцій.

"За" проголосували 566 депутатів, "проти" - 96.

"Ми досягли згоди під час тріалогу, тому що Україна розраховує на нашу підтримку. Ми маємо пам’ятати, що український уряд намагається впроваджувати реформи на тлі наслідків від нелегальної агресії Криму, а також військового конфлікту на сході, спровокованого Росією. Надаючи нові преференції, ми хочемо підтримати продовження реформ і надати поштовх для збільшення обсягів торгівлі", - сказав доповідач з українського питання євродепутат Ярослав Валеса.

Відповідно до досягнутих домовленостей, квоти на томати, пшеницю, кукурудзу та мед будуть збільшені, але не у тому обсязі, як раніше це пропонувалося Європейською комісією, сечовину з пропозицій виключено.

Зокрема, встановлені наступні річні квоти: для меду – 2,5 тис. тонн, томатів оброблених – 3 тис. тонн, пшениці – 65 тис. тонн, кукурудзи – 625 тис. тонн, ячменю – 325 тис. тонн.

Преференції будуть введені на строк до трьох років, в якості доповнення до Угоди щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

Ухвалене сьогодні Європарламентом рішення ще має бути затверджене Радою ЄС.

В Україні розраховують на початок дії тимчасових автономних торговельних преференцій Європейського Союзу для України восени.