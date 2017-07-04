У Кремлі заявили, що зустріч Трампа з Путіним відбудеться 7 липня

Вівторок, 04 липня 2017, 14:27

У Кремлі заявили, що перша особиста зустріч президентів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна узгоджена й відбудеться 7 липня "на полях" саміту "Великої двадцятки" в Гамбурзі.

Про це повідомив журналістам помічник російського президента Юрій Ушаков, повідомляє "РИА Новости".

Напередодні Ушаков заявив, що під час зустрічі буде обговорень питання боротьби з міжнародним тероризмом, а також ситуація в Сирії та в Україні.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін в ході першої особистої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на саміті G20 хоче торкнутися теми тероризму та контролю над озброєнням.

Раніше радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер підтвердив домовленості про зустріч двох президентів в кулуарах саміту, проте не повідомив, які питання вони обговорять.