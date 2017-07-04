В ПАРЄ створюють проросійську групу, працевлаштують лобіста анексії Криму

Вівторок, 04 липня 2017, 19:41

В Парламентській асамблеї Ради Європи планують створення групи, до якої увійдуть депутати, що підтримують Росію та Азербайждан, а її секретарем має стати скандально відомий Тьєррі Маріані.

Про це стало відомо кореспонденту "Європейської правди", який має в розпорядженні копії уставних документів групи.

Політичну групу за назвою "Вільні демократи" мали створити ще в червні, але її створення заблокували через помилки організаторів: депутати знайшли плагіат в установчих документах, а члени нової групи вчасно не вийшли зі своїх політичних груп. Очікується, що процес завершиться на осінній сесії.

До її складу мають увійти 24 депутати з різних фракцій, що раніше підтримували позицію Росії та Азербайджану, а очолить її італієць Адель Гамбаро.

перелік членів групи керівництво групи

В разі створення проросійська група отримує місце в президентському комітеті та в Бюро асамблеї, квоту керівників комітетів і доповідачів, яких намагатиметься призначати на питання, критично важливі для Баку та Москви, а також згодом може претендувати на посаду президента ПАРЄ за квотним принципом.

Примітно, що на посаду генерального секретаря групи номіновано скандально відомого Тьєррі Маріані, проросійського екс-депутата з Франції, який цього року зазнав поразки на парламентських виборах. Маріані відомий як ключовий лобіст російських інтересів в ПАРЄ. Він неодноразово очолював делегації парламентарів, що відвідували Крим попри протести Києва.

Наразі Маріані зберігає статус члена ПАРЄ, тому фігурує також серед представників даної групи. Але навіть після заміни складу французької делегації він, імовірно, залишиться в асамблеї – секретарі усіх інших політичних груп є оплачуваними співробітниками секретаріату ПАРЄ.

Детальніше про плани Росії читайте в статті "Крок до вигнання: Росія шантажує Раду Європи новою кризою"