У Туреччині невідомий застрелив поліцейського та захопив заручника у суді

У Туреччині невідомий застрелив працівника поліції, поранив юриста та захопив у заручники одну людину у будівлі суду в районі Гемлік північно-західної провінції Бурса.
Про це повідомляє Daily Sabah.
За даними видання, напад було скоєно пізно ввечері 4 липня у будівлі суду в м. Гемліку.
Невідомий нападник вбив одного поліцейського та поранив юриста.
Він також захопив одну людину в заручники у будівлі суду.
Повідомляється, що зловмисник після цього здійснив самогубство.
За даними видання, поліція не вважає, що інцидент пов'язаний з тероризмом.