У Туреччині невідомий застрелив поліцейського та захопив заручника у суді

Середа, 05 липня 2017, 08:13

У Туреччині невідомий застрелив працівника поліції, поранив юриста та захопив у заручники одну людину у будівлі суду в районі Гемлік північно-західної провінції Бурса.

Про це повідомляє Daily Sabah.

За даними видання, напад було скоєно пізно ввечері 4 липня у будівлі суду в м. Гемліку.

Невідомий нападник вбив одного поліцейського та поранив юриста.

Він також захопив одну людину в заручники у будівлі суду.

Повідомляється, що зловмисник після цього здійснив самогубство.

За даними видання, поліція не вважає, що інцидент пов'язаний з тероризмом.