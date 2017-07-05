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У Північній Ірландії не змогли сформувати уряд, криза триває півроку

Середа, 05 липня 2017, 09:44
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Лідери основних політичних партій Північної Ірландії не досягли згоди щодо відновлення об'єднаного уряду.

Про це повідомляє ВВС.

Північна Ірландія з січня не має дієздатної децентралізованої влади, коли коаліція, очолювана двома найбільшими партіями - Демократичною юніоністською партією (DUP) і Sinn Féin, розпалася після на скандалу із зеленою енергетикою.

Представник партії Sinn Féin заявив, що політичний глухий кут - це "наслідок підтримки партією DUP уряду консерваторів".

У свою чергу лідер DUP Арлен Фостер заявила, що її партія "продовжуватиме працювати над переговорами протягом літа".

Лондон уже попереджав керівництво Північної Ірландії, що може відновити пряме управління, якщо місцева влада не домовиться про формування уряду, однак не висунув при цьому жодних кінцевих термінів.

Нагадаємо, видання The Times повідомило, що прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей в процесі переговорів про створення коаліції з "Демократичною юніоністською партією" (DUP) пообіцяла збільшити видатки для Північної Ірландії на 1 млрд. фунтів.

Обіцянка про більше фінансування, яке становить додаткові 354 фунтів на особу в Північній Ірландії протягом двох років, викликала гнів у Шотландії та Уельсі. Терезу Мей звинувачують в тому, що вона фактично купила лояльність північноірландців.

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