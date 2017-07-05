Прокуратура звинуватила 20 осіб у нападах на українську ходу в Перемишлі

Середа, 05 липня 2017, 12:28

У Польщі прокуратура висунула звинувачення 20 особам, які в червні 2016 року перешкоджали в Перемишлі проведенню церковної ходи українців.

Про це повідомляє Польське радіо.

Речниця Окружної прокуратури у Перемишлі Марта Пентковська відзначила, що обвинувачені у вульгарній формі ображали учасників ходи з приводу їхньої національної приналежності та силою притримували тих, хто йшов попереду процесії.

Крім того, п’ятеро чоловіків відповідатимуть за те, що діючи спільно і узгоджено під час червневих урочистостей, вони завдали ударів та шарпали одного з учасників – Зенона К., перешкоджаючи йому брати участь у процесії.

Ще троє інших відповідатимуть також за нанесення ударів та смикання за одяг іншого чоловіка – Пйотра К. – теж з приводу його української національності.

Усім обвинуваченим загрожує покарання до 3 років позбавлення волі. Обвинувальний акт у цій справі вже надійшов до Районного суду у Перемишлі.

Крім того, перемиська прокуратура звинуватила Адріана Н. у тому, що у грудні 2016 року під час Маршу перемишльських та львівських орлят, проходячи повз Український народний дім у Перемишлі, він вигукнув "Смерть українцям".

Прокуратура звинуватила його у незаконному використанні погроз з приводу української національності та підбурюванні до ненависті на національному ґрунті. Чоловікові загрожує від 3 місяців до 5 років позбавлення волі.