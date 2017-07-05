РФ хоче повернути "шпигунські маєтки", конфісковані в США за часів Обами

Середа, 05 липня 2017, 12:49

Росія намагається повернути два будинки, які нібито використовувалися з метою шпигунства в Сполучених Штатах.

Про це повідомляє The Times.

Йдеться про два великі будинки - маєток на Лонг-Айленд під назвою Norwich House та будинок на річці Корсика у штаті Меріленд.

Екс-президент США Барак Обама у грудні минулого року наказав конфіскувати резиденції, які російські дипломати використовували для відпочинку та розваг.

Будинок на річці Корсика у штаті Меріленд

Його адміністрація зазначила тоді, що вони "використовувалися російським персоналом для цілей, пов'язаних з розвідкою".

Цей крок був частиною американських заходів проти Москви за те, що вона втручалась в президентські вибори в США. Тоді США також вислали 35 російських дипломатів.

Путін тоді відмовився реагувати на заходи Обами, заявивши, що сподівається на покращення відносин з Вашингтоном після обрання на посаду Дональда Трампа.

Речник президент РФ Дмитро Пєсков заявив на початку тижня, що "терпіння закінчилося" після відмови Вашингтона повернути резиденції. Російська сторона, за його словами, може відповісти аналогічними діями, якщо вони не будуть повернуті.

Путін і Трамп вперше зустрінуться цього тижня на саміті G20 у Німеччині і не виключено, що це питання також буде підніматися.