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У Меркель підтвердили обговорення України з Путіним та Макроном на саміті G20

Середа, 05 липня 2017, 15:14
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель, російський президент Володимир Путін та президент Франції Еммануель Макрон обговорять "на полях" саміту G20 врегулювання української кризи.

Про це у середу, 5 липня, повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, інформує Bild.

Він не уточнив, у який день саміту відбудеться зустріч.

Проте раніше помічник президента Росії Юрій Ушаков заявляв, що лідери трьох держав обговорять українське питання за робочим сніданком 8 липня.

Нагадаємо, зараз триває робота з підготовки телефонної розмови лідерів країн "нормандського формату" за участі глав України, Росії, Німеччини та Франції.

Президент Франції Еммануель Макрон раніше заявляв, що в рамках "нормандського формату" необхідно напрацювати нові передумови для врегулювання конфлікту на Донбасі.

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