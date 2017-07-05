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Німеччина купила інформацію Panama Papers за 5 млн євро - ЗМІ

Середа, 05 липня 2017, 15:41
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Німеччина заплатила кілька мільйонів євро за документи Panama Papers, в яких міститься інформація про офшорне ухилення від сплати податків.

Про це повідомляє Вild.

Німецьке федеральне управління кримінальної поліції (BKA) у заяві на своєму сайті підтвердило, що має в розпорядженні документи і проведе детальну оцінку матеріалів, які налічують мільйони сторінок.

Відомство не назвало суму, але ЗМІ з посиланням на урядові джерела повідомляють про 5 млн. євро. BKA також створило спеціальну структуру, яка займатиметься лише вивченням документів. Поліція зазначила, що перевірка даних, ймовірно, займе кілька місяців.

Приблизно 11,5 мільйонів документів панамської юридичної фірми Mossack Fonseca минулого року потрапили до німецького видання Süddeutsche Zeitung, а потім до інших новинних організацій у співпраці з Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів.

Süddeutsche Zeitung на своєму сайті заявила, що відмовилася передавати документи для захисту своїх джерел і повідомила, що минулого тижня команда федеральної поліції та прокурорів відвідала Панаму, щоб зустрітися з місцевими чиновниками.

Минулого року Данія заплатила 1,2 млн євро за інформацію про своїх громадян, яка містилася у документах Panama Papers.

Як відомо, з однієї з найбільш засекречених компаній світу – панамської юридичної фірми Mossack Fonseca - просочилися 11 мільйонів документів.

Завдяки масштабному витоку конфіденційних документів стало відомо, як багаті та впливові особи використовують офшорні зони, щоб приховати свої статки.

Серед фігурантів у справі так званих панамських документі є прізвища і провідних європейських високопосадовців.

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