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Візит Трампа до Варшави посилює позицію Польщі в ЄС - польський президент

Четвер, 06 липня 2017, 09:01
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Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що візит президента США Дональда Трампа до Варшави посилює позицію Польщі в Європейському Союзі.

Про це він заявив в четвер, 6 липня, повідомляє Reuters.

"Це другий закордонний візит президента Трампа, і він розпочинається у Польщі. Це показує, що ми є країною, яка має значення, й це зміцнює нашу позицію в Європейському Союзі", - заявив Дуда на публічному радіо.

Як відомо, Трамп прибув у Варшаву в середу, 5 липня.

Раніше видання The Guardian повідомляло, що візит президента США до Польщі проурядова польська преса вже порівняла з історичним візитом до Західного Берліна Джона Ф. Кеннеді 1963 року, проте поїздка Трампа до Варшави на цьому тижні викликала побоювання через стратегію американського президента, яка несе загрозу не об'єднати, а розділити Європу.

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