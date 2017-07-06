Дуда: проблеми зі свободою ЗМІ були за попередніх урядів

Четвер, 06 липня 2017, 11:53

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що наразі у Польщі панує свобода для медіа.

Про це президент Польщі заявив під час спільної прес-конференції з Дональдом Трампом, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Проблеми були, але за попередніх урядів та за попереднього президента. Мова йде про тиск на ЗМІ, зокрема на WPROST. Наразі ми гарантуємо свободу ЗМІ та таких проблем у журналістів немає", - заявив він.

Зазначимо, що питання про свободу слова був заданий Трампу, проте Дуда вирішив захистити його та перехопив питання.

Нагадаємо, наприкінці минулого року у Польщі тривали протести, коли стало відомо про наміри влади обмежити роботу журналістів у Сеймі.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що візит президента США Дональда Трампа до Варшави посилює позицію Польщі в Європейському Союзі.