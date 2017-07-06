Глава МЗС Британії: реформи в Україні дещо нерішучі, та є сподівання на успіх

Четвер, 06 липня 2017, 12:26

Міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон заявив про сумнів щодо готовності України до здійснення рішучих реформ і зазначив шість напрямків, пріоритетних для світу.

Про це він сказав, відкриваючи міжнародну конференції щодо реформ в Україні, яка проходить у Лондоні.

"Я зараз скажу мантру, яку ви багато разів чули: Україна за три роки після революції зробили більше, ніж за десятиріччя. Це так. Але є все більше ознак того, що реформи стають нерішучими", - заявив він, згадавши, зокрема, проблеми у проведенні судової реформи та змін у державній службі.

Джонсон наголосив, що є шість напрямків, прогрес у яких є найважливішим для міжнародних партнерів – це виборча реформа, медична, судова, пенсійна, реформа держслужби та приватизація, – і висловив сподівання на успіх перетворень в Україні.

Водночас ключове значення, за його словами, має створення незалежної та неупередженої системи правосуддя.

"Інвестори будуть робити бізнес в Україні, тільки якщо знатимуть, що їхні контракти виконуватимуться і вони можуть розраховувати на судовий захист для їх виконання", - заявив він.