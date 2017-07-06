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Наступна сесія ПАЧЕС відбудеться у Києві в листопаді 2017 року

Четвер, 06 липня 2017, 15:48
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Наступна ювілейна 50-та пленарна сесія Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) відбудеться в листопаді 2017 року в Києві.

Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно у Стамбулі від імені України прийняв головування у Парламентській асамблеї Чорноморського економічного співтовариства від голови Великих Національних Зборів Туреччини Ісмаїла Кахрамана. Відтак наступна ювілейна 50 пленарна сесія ПАЧЕС відбудеться у листопаді 2017 року у Києві", - написав він.

Раніше повідомлялося, що Україна перейняла в Туреччини головування в Парламентській асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС).

Нагадаємо, 1 липня Україна почала головувати в Організації Чорноморського економічного співробітництва.

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