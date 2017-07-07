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Під час сутичок у Гамбурзі постраждали понад 70 поліцейських

П'ятниця, 07 липня 2017, 08:54
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У Гамбурзі напередодні G20 під час сутичок радикально налаштованих протестувальників з поліцією постраждали щонайменше 76 поліцейських.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Повідомляється, що під час сутичок поліції із протестувальниками було поранено сімдесят шість поліцейських, п'ятеро з них були доставлені до лікарні.

Нагадаємо, що напередодні у місті Гамбург пройшла акція Welcome to Hell ("Ласкаво просимо до пекла"), у якій взяли участь близько 12 тисяч осіб.

Серед учасників акції були близько тисячі представників так званого "Чорного блоку", які закривали обличчя масками.

Правоохоронці закликали зняти маски. Радикали відмовилися і почали кидати у поліцейських пляшки та різні предмети, а згодом підпалювали сміттєві баки. Виникли сутички. У відповідь поліція використала водомети і сльозогінний газ.

Як відомо, у портовому німецькому місті Гамбурзі 7-8 липня відбудеться саміт Великої двадцятки (G20), зустріч глав держав та урядів 20 провідних розвинених економік світу.

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