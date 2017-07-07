Трамп: "З нетерпінням чекаю на зустріч з лідерами, включаючи Путіна"

П'ятниця, 07 липня 2017, 11:20

Президент США Дональд Трамп заявив, що з нетерпінням чекає на зустріч зі світовими лідерами, включаючи зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"Я з нетерпінням чекаю на сьогоднішні зустрічі зі світовими лідерами, включаючи мою зустріч з Володимиром Путіним. Є багато питань для обговорення", - написав він.

I look forward to all meetings today with world leaders, including my meeting with Vladimir Putin. Much to discuss.#G20Summit #USA🇺🇸 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 липня 2017 р.

Нагадаємо, зустріч Трампа і Путіна відбудеться 7 липня в Гамбурзі в кулуарах саміту G20.

За даними видання The Hill, у кімнаті в ході першої зустрічі президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна, крім них будуть присутні ще чотири людини.