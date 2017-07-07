Трамп: "З нетерпінням чекаю на зустріч з лідерами, включаючи Путіна"

Президент США Дональд Трамп заявив, що з нетерпінням чекає на зустріч зі світовими лідерами, включаючи зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це Трамп написав у своєму Twitter.
"Я з нетерпінням чекаю на сьогоднішні зустрічі зі світовими лідерами, включаючи мою зустріч з Володимиром Путіним. Є багато питань для обговорення", - написав він.
I look forward to all meetings today with world leaders, including my meeting with Vladimir Putin. Much to discuss.#G20Summit #USA🇺🇸— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 липня 2017 р.
Нагадаємо, зустріч Трампа і Путіна відбудеться 7 липня в Гамбурзі в кулуарах саміту G20.
За даними видання The Hill, у кімнаті в ході першої зустрічі президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна, крім них будуть присутні ще чотири людини.