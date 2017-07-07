Трамп пропустить засідання G20 щодо клімату через зустріч з Путіним - росЗМІ

П'ятниця, 07 липня 2017, 13:36

Президент США Дональд Трамп пропустить нараду лідерів "Великої двадцятки" з питань клімату через переговори з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це повідомляє російська агенція ТАСС.

Засідання лідерів G20, присвячене "сталому розвитку, клімату та енергетиці", почнеться в Конгрес-центрі Гамбурга о 15:30 за місцевим часом. Зустріч Путіна з Трампом призначена на 15:45.

Оскільки всі приміщення центру поділені між делегаціями, формально ця бесіда пройде на американській території.

Таким чином, американський лідер уникне бесіди з іншими партнерами по G20, з якими у Вашингтона зберігаються розбіжності з питання кліматичних змін.

Як відомо, після травневого саміту "Великої сімки" Дональд Трамп заявив про вихід США з Паризької кліматичної угоди. Цей крок європейські країни одноголосно засудили.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не очікує схвалення усіх питань на саміті G20 у Гамбурзі.

Зазначимо, що під час саміту G7 світові лідери не змогли домовитися з Дональдом Трампом щодо втілення у життя кліматичної угоди.

Після цього Меркель заявила, що США та Велика Британія більше не є надійними партнерами Європи, тому європейцям слід взяти своє майбутнє у власні руки.