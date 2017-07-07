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У Гамбурзі стартує саміт Великої двадцятки



G20: Трамп і Путін вперше зустрілися і потиснули руки

П'ятниця, 07 липня 2017, 15:24
фото, відео
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Президент США Дональд Трамп та російський президент Володимир Путін вперше зустрілися на полях саміту "Великої двадцятки" у Гамбурзі.

Зустріч відбулася у кулуарах перед початком саміту G20. Трамп і Путін потиснули руки і обмінялися кількома фразами.

 

При зустрічі також були присутні президент Китаї і президенти Єврокомісії та Європейської ради.

Сьогодні Трамп і Путін проведуть більш тривалу зустріч віч-на-віч. Вона має розпочатися орієнтовно о 16:45 за Києвом. Очікується, що зустріч триватиме 35 хвилин.

Прес-секретар німецького уряду Штефан Зайберт оприлюднив відео з кулуарів саміту, на якому можна побачити зустріч лідерів США та РФ (на відео з 30-ї секунди).

Раніше ЗМІ повідомили, що в ході першої зустрічі Трампа і Путіна, крім них будуть присутні ще чотири людини.

Крім того, 8 липня відбудеться зустріч Путіна Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона, де обговорять врегулювання кризи на Сході України.

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