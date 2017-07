G20: Трамп і Путін вперше зустрілися і потиснули руки

Президент США Дональд Трамп та російський президент Володимир Путін вперше зустрілися на полях саміту "Великої двадцятки" у Гамбурзі.

Зустріч відбулася у кулуарах перед початком саміту G20. Трамп і Путін потиснули руки і обмінялися кількома фразами.

При зустрічі також були присутні президент Китаї і президенти Єврокомісії та Європейської ради.

Trump and Putin greet each other during a gathering of leaders ahead of the official start to the G20 summit https://t.co/1AYMa9H6gd pic.twitter.com/kmNELhziJi