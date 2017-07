США і РФ готові оголосити припинення вогню на південному заході Сирії – ЗМІ

США і Росія готові оголосити про припинення вогню на південному заході Сирії, починаючи з найближчої неділі.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Associated Press.

"США і Росія готові оголосити про припинення вогню на південному заході Сирії, починаючи з неділі" - йдеться у повідомленні агентства у Твіттері.

BREAKING: AP learns that Russia is prepared to announce cease-fire in southwest Syria starting Sunday.