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Спроби посварити Варшаву і Київ є елементом гібридної війни – МЗС Польщі

Субота, 08 липня 2017, 13:33
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Звинувачення на адресу польської влади у спробах блокування євроінтеграції України є елементом гібридної війни, що ведеться проти Польщі.

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Бартош Ціхоцький під час зустрічі з головою світового конгресу українців Євгеном Чолієм, повідомляє польське зовнішньополітичне відомство.

"Фактично безпідставні звинувачення проти польської влади про нібито блокування процесу європейської та євроатлантичної інтеграції України з одного боку, а з іншого - занедбання справ вшанування, ексгумацій та інших історичних питань є важливим елементом гібридної війни, яка ведеться проти нашої держави" - заявив Ціхоцький.

За його словами, це пояснюється зростанням впливу Варшави на міжнародній арені.

"Факт участі у кампаніях, керованих ззовні, в Україні та Польщі, має викликати рефлексію у відповідних інституціях", - зазначив заступник глави МЗС Польщі.

Раніше глава відомства Вітольд Ващиковиський заявив, що Польща накладе вето на потенційний вступ України до Європейського союзу, якщо не будуть вирішені історичні питання та питання прав меншин.

У зв’язку з заявою Ващиковського МЗС України запросило для розмови посла Польщі Яна Пєкло.

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