США блокують фінальну заяву G20 через розбіжності щодо клімату – ЗМІ

Команда переговірників президента США Дональда Трампа блокує частину фінального комюніке саміту "Великої двадцятки" щодо клімату.
Про це повідомляє The Independent з посиланням на європейських дипломатів.
"Результат хороший, у нас є комюніке. Лишилося одне питання, яке стосується клімату, однак я сподіваюся, що ми знайдемо компроміс" - сказав представник ЄС на умовах анонімності.
"У нас є комюніке G20, а не G19", - додав він
Відомо також, що лідери досягли згоди у питаннях глобальної торгівлі та протекціонізму, щодо яких також були розбіжності.
Як відомо, після травневого саміту "Великої сімки" Дональд Трамп заявив про вихід США з Паризької кліматичної угоди. Цей крок європейські країни одноголосно засудили.