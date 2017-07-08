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США блокують фінальну заяву G20 через розбіжності щодо клімату – ЗМІ

Субота, 08 липня 2017, 15:14
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Команда переговірників президента США Дональда Трампа блокує частину фінального комюніке саміту "Великої двадцятки" щодо клімату.

Про це повідомляє The Independent з посиланням на європейських дипломатів.

"Результат хороший, у нас є комюніке. Лишилося одне питання, яке стосується клімату, однак я сподіваюся, що ми знайдемо компроміс" - сказав представник ЄС на умовах анонімності.

"У нас є комюніке G20, а не G19", - додав він

Відомо також, що лідери досягли згоди у питаннях глобальної торгівлі та протекціонізму, щодо яких також були розбіжності.

Як відомо, після травневого саміту "Великої сімки" Дональд Трамп заявив про вихід США з Паризької кліматичної угоди. Цей крок європейські країни одноголосно засудили.

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