У Гамбурзі продовжуються багатотисячні протести на тлі саміту G20

Субота, 08 липня 2017, 15:34

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Близько 12 тисяч людей зібралися в суботу на центральній площі Гамбурга, щоб висловити протест проти саміту "Великої двадцятки".

Про це повідомляє The Guardian.

Протест відбувається здебільшого у мирний спосіб, однак поліція очікує на повторення насильства, як це було напередодні.

Протягом протесті у п’ятницю і в ніч на суботу були поранені 213 офіцерів поліції.

Мер Гамбурга Олаф Шольц закликав протестувальників покінчити з насильством і зробити "мирне співіснування" знову можливим.

"Я вражений насильством, яке багатьом довелося терпіти, коли їхні автомобілі і власність було знищено, чи бачити жорстокість по відношенню до поліцейських" - зазначив він.

За результатами першого дня протестів було затримано більше 200 людей.